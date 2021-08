Linda Hakeboom kijkt terug op 1 jaar kanker: ’Vluchtigheid van het leven is eraf’

Op de ene foto staat een lachende, nog gezonde Hakeboom. „De foto links nam ik vlak voor de diagnose, tijdens een fotoshoot. Ik was prachtig opgemaakt en voelde me net een prinses. Mijn haren wapperden in de wind als ik me bewoog…”, schrijft ze. Daarnaast staat een foto waarop Hakeboom chemotherapie krijgt. „De foto rechts is slechts een paar momenten later. De eerste keer chemotherapie. En zo kan het gaan. Ik mocht toen, toen ik daar voor het eerst in dat bedje lag, alleen maar hopen dat ik het allemaal überhaupt zou overleven.”

In augustus vorig jaar werd bij de tv-maker borstkanker ontdekt. In oktober begon de eerste chemotherapie, die ze na vijf maanden in februari afrondde. Ze houdt haar volgers geregeld op de hoogte van haar ziekteproces via haar sociale media en vlogs.

„Sinds deze dag, een jaar geleden, is er zóveel veranderd. De vluchtigheid van het leven is eraf”, schrijft Hakeboom. Ze adviseert haar volgers dan ook het leven te vieren. „Ik voel iedere dag heel intens dat ik leef en vier ieder moment. Iedere dag is er weer eentje waarop ik hier mag zijn.”