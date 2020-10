Thomas Acda: ’Geen risico die man van die commercial te worden’

Tot begin december is Acda onder meer te zien in het slotseizoen van de NPO 1-hit Klem. Ⓒ BnnVara

De cursus scenarioschrijven die Thomas Acda (53) veertien jaar geleden in New York volgde, is waarschijnlijk elke dollarcent waard geweest. Het leverde hem naast verdere bekwaming in dit ambacht een boeiende setting op voor zijn tweede roman Scenario. „Natuurlijk maak ik me zorgen. Maar mijn vrouw heeft er hartelijk om gelachen.”