Straffen Bar Refaeli en moeder voor fraude definitief vastgesteld

De 35-jarige en haar moeder, die haar zakelijk bijstond, hebben nagelaten miljoenen sjekels aan inkomsten op te geven bij de fiscus. Naast haar taakstraf krijgt Bar een boete van 2,5 miljoen sjekel (610.000 euro) en moet ze 8 miljoen sjekel (bijna 2 miljoen euro) aan achterstallige belastingen betalen. Tzipi moet zich volgens Israëlische media volgende week melden voor haar gevangenisstraf.

De zaak draaide om de vraag waar Bar in de periode 2009-2012 belasting moest betalen. Ze betoogde dat ze in die periode grotendeels in het buitenland was gevestigd, maar volgens de autoriteiten klopt dat niet. Het supermodel zou ten onrechte hebben nagelaten haar inkomsten en dure cadeaus te melden bij de Israëlische belastingdienst.