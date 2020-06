Wanneer stort huwelijk Kim en Kanye in elkaar?

Dat de coronapandemie niet voor iedere relatie even voordelig uitpakt, is geen geheim. Zo onthulde zangeres Berget Lewis onlangs aan deze krant dat het op elkaars lip zitten tijdens de intelligent lockdown dé druppel was geweest die haar relatie om zeep hielp. Ook het huwelijk van Kim en Kanye West, zo ongeveer het meest extravagante glamourstel ter wereld, zouden door die reden inmiddels op losse schroeven staan...