Hiemstra weigert debat met Baudet

Baudet nodigde Hiemstra uit ’samen met klimaatexpert Marcel Rok voor een debat over CO2 en het Parijs-akkoord. Twee-tegen-twee, dus hij mag ook een deskundige naar keuze meenemen. FVD huurt de zaal. Debatvoorzitter in overleg. Gelijke spreektijd voor alle vier de deelnemers.’

De uitnodiging van Baudet volgde op een Twitterdiscussie tussen de twee mannen. Hiemstra liet zich kritisch uit over een tweet van klimaatscepticus Baudet waarin hij stelde dat de documentaire over klimaatveranderingen van Al Gore onzinnig was. Hierop eiste Baudet dat Hiemstra zou worden ontslagen.

De discussie laaide woensdag opnieuw op toen de Volkskrant een verhaal plaatste van een klimaatscepticus, Simon Rozendaal, die stelde dat hij weinig politici kende „die zo goed op de hoogte zijn” als Baudet. Rozendaal haalde bovendien uit naar Hiemstra die „iets meer tijd zou moeten uittrekken om de literatuur bij te houden.”

Op Twitter ging de discussie nog even verder, tot Baudet met zijn uitnodiging kwam. Hij krijgt hiervoor bijna duizend likes en de tweet wordt meer dan vierhonderd keer geretweet. Waar klimaatsceptici in hun reacties op het bericht laten weten reikhalzend naar dit debat uit te kijken, laten aanhangers van klimaatverandering weten dat dit geen enkele zin heeft. „Dat is ongeveer gelijk aan debatteren met creationisten.” Anderen wijzen er fijntjes op dat een politicus vooral zou moeten debatteren in de Tweede Kamer.