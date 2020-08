Dochter Robin Williams rouwt in stilte op sterfdag vader

Voor Zelda is het normaal gesproken op momenten al lastig om alle herinneringen aan haar vader, die op 63-jarige leeftijd zelfmoord pleegde, voorbij te zien komen. „Zoals ik in het verleden al zei, voelt het soms - hoewel ik constant geraakt wordt door de grenzeloze voortdurende liefde voor hem - alsof het een gedenkplek langs de weg is. Een plek, en geen persoon, waar mensen langsrijden en hun gevoelens achterlaten om vervolgens door te gaan getroost door het feit dat hun liefde voor hem is gezien.”

Haar eigen herinneringen sneeuwen soms onder door de talloze berichten die anderen over de acteur delen, vindt Zelda. Op zijn sterfdag is dat ’gewoon teveel’.