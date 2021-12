Radiostations draaien muziek Borsato niet of nauwelijks

Radiostation 100%NL heeft naar aanleiding van de huidige berichten rond de zanger besloten zijn muziek minder te draaien. „We volgen het sentiment wat leeft rondom deze zaak en houden daarmee rekening in onze programmering”, laat een woordvoerder weten aan het ANP. „We hebben het erover met onze luisteraars. Zo hebben we het vanochtend uitgebreid besproken in onze ochtendshow Goedemorgen 100% NL. Kijkend naar het huidige sentiment draaien we Marco Borsato op dit moment minder op onze zender.” Ook geeft de zender aan geschrokken te zijn en de ontwikkeling van het onderzoek af te wachten.

Qmusic draait momenteel helemaal geen muziek van Borsato. „Op dit moment staat zijn muziek niet op onze playlist. We houden de ontwikkelingen uiteraard nauwlettend in de gaten”, laat een zegsman van het radiostation weten.

Omroepen

De Nederlandse publieke omroep (NPO) laat de keuze voor het wel of niet draaien van Borsato aan de omroepen. „De rechter bepaalt of iemand schuldig is. Het staat omroepen vrij om een bepaalde artiest of nummer wel of niet te draaien”, zegt een woordvoerder.

Voor Talpa Network, eigenaar van radiostations 538, Radio 10, Sky Radio en Veronica is de aangifte tegen Borsato vooralsnog geen reden om de zanger uit de muzieklijsten halen. „Zolang er een onderzoek loopt zien we geen reden om Marco Borsato uit onze programmering te weren, we houden de berichtgeving hierover nauwlettend in de gaten”, laat een woordvoerder van Talpa weten.

Dinsdag werd bekend dat een 22-jarige vrouw aangifte heeft gedaan tegen Borsato wegens „onzedelijke betastingen.” De zanger zou de vrouw, die haar verhaal aan De Telegraaf deed, jarenlang hebben misbruikt. De aangifte volgde op geruchten die via verschillende roddelkanalen al weken de ronde deden over grensoverschrijdend gedrag van de zanger. Eerder deze week reageerde de zanger daarop door een onderzoek bij het OM aan te vragen. Borsato ontkent de aantijgingen.