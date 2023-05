Premium Het beste van De Telegraaf

Crooner overleed 25 jaar geleden ’Ik had meer verdriet om de dood van Frank Sinatra dan die van mijn vader’

Door Edwin Bredius

Nog altijd heeft de zanger spijt dat hij zijn grote held niet durfde te ontmoeten. „Frank was in mijn beleving zo groot en bekend.” Ⓒ Wesley de Wit

Komende zondag is het exact een kwarteeuw geleden dat zanglegende Frank Sinatra op 82-jarige leeftijd bezweek aan de gevolgen van een hartaanval. „I’m losing it”, waren zijn laatste woorden, toen hij in een ziekenhuis in Los Angeles voorgoed zijn ogen sloot. Amerika verloor zijn Voice, maar voor de Nederlandse zanger en Sinatra-imitator Peter Douglas was de dood van zijn grote idool een klap die hij maar nauwelijks te boven kwam. „Ik ging in de overlevingsmodus.”