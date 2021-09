Doodsoorzaak Michael K. Williams bekendgemaakt

De acteur die onder meer bekend werd door zijn rol in 12 Years A Slave, werd gevonden terwijl hij omgeven was door drugs, als fluorofentanyl, cocaïne en heroïne. Een overdosis van de laatste werd hem fataal.

Het drugsgebruik van de acteur was geen geheim. In interviews in 2012 vertelde hij al over het ’dubbelleven’ dat hij leefde terwijl hij door een rol in de serie The Wire uitgroeide tot een enorme ster in Amerika. Daarover zei hij dat hij ’enge dingen deed met enge mensen’. „Ik speelde met vuur.” Hij hield toen al rekening met het scenario dat de drugs hem zijn leven zou kunnen kosten. „Het was een kwestie van tijd dat ik gepakt zou worden, in de bladen zou komen met mijn drugsgebruik of naar de gevangenis zou gaan. Of erger: dat ik dood zal eindigen.”

In 2017 liet hij in een interview met de New York Times weten dat hij regelmatig cocaïne gebruikte tijdens opnames van de tv-serie The Night Of. „De karakters die het meest voor me betekenen, zijn tegelijk degenen die me bijna kapot maken. Het is een offer dat ik besloten heb te maken.” Williams won veel prijzen voor zijn acteerwerk. Hij werd in totaal vijf keer genomineerd voor een Emmy Award.

Toen het nieuws van Williams overlijden naar buiten kwam, werd de acteur op social media vanwege zijn werk en persoonlijkheid volop geroemd.