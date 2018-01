NPO-show overdreef misstanden

Het onderzoeksjournalistieke NPO-programma RamBam wist te infiltreren bij de ontgroening van het RSC en onthulde dat daarbij een gewonde was gevallen die ondanks een forse hoofdwond gedwongen werd om mee te blijven doen. Volgens ’slachtoffer’ Maxime heeft de redactie zaken door elkaar gehaald.

Ruit

Maxime was namelijk al voor de ontgroening door een ruit gevallen. De daarna geplaatste hechtingen moesten uitgerekend tijdens de ontgroening verwijderd worden. Hij kreeg toestemming van RSC voor dit onvermijdelijke bezoekje aan het ziekenhuis.

„De dag dat mijn hechtingen eruit gehaald werden was ook de dag dat werd verteld dat er een jongen voor de zekerheid naar het ziekenhuis was gebracht omdat hij was flauwgevallen”, schrijft hij. „De flauwgevallen jongen mocht de volgende dag op advies van de dokter gewoon weer meedoen aan de ontgroening.”

’Klap’

Maxime, die uiteindelijk geen lid is gebleven van het RSC, kreeg voor de zekerheid een verband om zijn hoofd maar heeft desondanks volledig kunnen meedraaien met de ontgroening. RamBam verzon echter dat hij een klap had gekregen en daarbij tegen een paaltje was gevallen.

Hoewel geen van de getuigen die lezing kon bevestigen, bleef de redactie van RamBam de eigen lezing volhouden. De onthulling van Quote maakt nu een definitief einde aan dat verhaal.

Voor RamBam is het naar buiten treden van Maxime dan ook een pijnlijke afgang, maar daar is eindredacteur Milana Stepitic het niet mee eens, vertelt ze aan Quote. „Wij staan achter de uitzending. Onze ’ondercoverfeut’ heeft het écht anders ervaren, nu wordt er een welles-nietes spelletje van gemaakt.”

Het is nog niet duidelijk of het RSC juridische stappen zal ondernemen.