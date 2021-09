Buena Vista Social Club: 25 jaar magisch Cubaans geluk

Premium Cultuur

’Mercury – Act 1’: op advies van Rick Rubin

Het is die gitaar die er na twee en een halve minuut inknalt in openingsnummer My life. Alsof U2’s The Edge heel even meedoet. Gaaf! Het contrast met het gek genoeg wat blij klinkende hierop volgende Lonely is weliswaar enorm. Maar Imagine Dragons blijft uiteindelijk de band van On top of the world ...