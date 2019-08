Shawn Mendes en Camila Cabello treden voor het eerst samen op

Het nummer is genomineerd voor een aantal prijzen, waaronder beste samenwerking, beste art direction, beste choreografie en beste zomerhit. Het liedje staat sinds de release in juli nog steeds in de Amerikaanse Billboard top 5.

Mendes en Cabello deden in eerste instantie ietwat geheimzinnig over het feit dat ze meerdere malen intiem samen werden gespot. Ze beweerden slechts ’goede vrienden te zijn’. Inmiddels zijn ze daarvan teruggekomen en steekt het tweetal hun liefde voor elkaar niet onder stoelen of banken. Hoewel geen van twee de relatie officieel heeft bevestigd, werden Shawn en Camila deze zomer op verschillende plekken knuffelend en zoenend gezien.