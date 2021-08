Nelly en vriendin na zes jaar uit elkaar

Sterren

Raemon Sluiter reageert op boze tweet Douwe Bob

Raemon Sluiter laat zaterdagavond in een reactie op Twitter weten dat hij geen verkeerde bedoelingen had met zijn grap. Eerder op de dag was Douwe boos geworden, nadat Raemon al grappend over het babynieuws van Douwe dat op komst is schreef: „Was dus alleen even Douwe, Bob.”