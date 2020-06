Monica Geuze: ’Ik vraag me soms af hoe ik die ballen hoog ga houden’

„Mensen van mijn leeftijd trekken vaak niet op tijd aan de rem”, vertelt ze. „Meer dan ooit heb ik het idee dat ik superdruk ben. Ik vraag me soms af hoe ik die ballen hoog ga houden.”

Er staan nu drie onderwerpen op de planning, die elk in de vorm van een webinar gevolgd kunnen worden. Voor elk onderwerp wordt een expert uitgenodigd, die zijn verhaal doet en vragen beantwoordt. Het eerste webinar gaat over ademhalen. „Kaj weet al veel over ademhalingsoefeningen, ik ben er nog een soort dummy in. Zo leren we ook veel van elkaar”, vertelt de 25-jarige YouTuber.

In eerste instantie was het de bedoeling om seminars te organiseren, maar het coronavirus gooide roet in het eten. Toch viel de overstap naar webinars de twee niet tegen. „Dan leg je de drempel wat lager. Ik zou het zelf best lastig vinden om naar zo’n seminar te gaan. Als je sceptisch bent, hoef je je niet te schamen vanuit je eigen woonkamer”, vertelt Monica.