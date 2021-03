André Hazes maakt zich op voor proefconcert van Fieldlab

De artiesten treden op voor zo’n 1300 mensen om te onderzoeken wat nodig is om evenementen veilig te kunnen laten plaatsvinden in coronatijd. Hazes vindt het een eer dat hij ervoor is gevraagd. „Er zijn zoveel artiesten in het land en dat ik dat dan mag doen... Ik zie het best wel als een soort risico”, zei de zanger in Op1.

Net als bij eerdere proefevenementen, moeten bezoekers een negatieve uitslag van een coronatest tonen en aan de deur vinden temperatuurmetingen plaats en, steekproefsgewijs, een sneltest. De bezoekers van het feest worden verdeeld in vijf ’bubbels’ van 250 personen en een groep van vijftig personen. Ook krijgen ze een bewegingssensor, zodat achteraf te zien is hoe veel contact ze onderling hebben gehad. Een paar dagen later worden de bezoekers opnieuw getest.

De proefevenementen van Fieldlab Evenementen behoren tot een gezamenlijk initiatief van zowel de zakelijke als de publieksevenementensector en de overheid. Ook zaterdag was er in de Ziggo Dome een evenement. Tijdens dat danceconcert traden onder anderen Sunnery James & Ryan Marciano, Sam Feldt en Lucas & Steve op. Volgend weekend vinden er twee proeffestivals plaats op het Lowlands-terrein in Biddinghuizen. Eerder werd al getest bij een theatervoorstelling van Guido Weijers, een congres en voetbalwedstrijden.