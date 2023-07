Linda de Mol breekt enkel: ’Ik ging echt even out door de pijn’

De Mol werd woensdagavond na een val van een buitentrap met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Na een bezoek aan de voormalig hoofdredacteur van haar blad, miste ze bij vertrek een trede. „Ik zag het afstapje niet. Superlieve mensen van de ambulance hebben mij naar Hilversum gebracht, omdat ik echt even out ging door de pijn en niet op allebei mijn voeten kon staan”, aldus De Mol, die moeilijk op krukken kan lopen omdat haar hand nog niet volledig genezen is.

Het herstel gaat volgens De Mol nog wel even duren. Eind augustus gaat haar programma Miljoenenjacht weer van start, waarbij ze traditiegetrouw een trap af moet lopen. Het is nog maar de vraag of dat gaat lukken. „In ieder geval niet op hakken. Ik weet niet wat het universum mij wil zeggen: misschien dat ik rust moet nemen?”

Jeroen Rietbergen

De Mol legde haar tv-taken in januari vorig jaar voor onbepaalde tijd neer nadat bekend werd dat haar toenmalige partner Jeroen Rietbergen zich schuldig had gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag op de vloer van talentenjacht The voice of Holland. De presentatrice hervatte in september al wel weer haar werkzaamheden voor Miljoenenjacht.