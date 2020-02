Disney-actrice (15) overleden

Het meisje kreeg in 2016 te horen dat ze een hersentumor had en hoewel ze een jaar later ’schoon’ verklaard werd, haalde de ziekte haar uiteindelijk toch in. In 2018 was het opnieuw raak en werd er een nieuwe hersentumor aangetroffen.

Mira Nair, de regisseur van de Disney-film waarin de jonge actrice speelde, zou een oproep hebben gedaan om haar behandeling te laten financieren in India. De reden hiervoor was dat de artsen in Oeganda niet over de juiste apparatuur zouden beschikken.

Volgens Oegandese media is Nikita uiteindelijk overleden in een ziekenhuis in Kampala, tot groot verdriet van haar fans.