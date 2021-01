Katy Perry en Pokémon slaan de handen ineen

De details zijn nog niet bekend, maar de zangeres hoopt iets positiefs de wereld in te slingeren met het project. „Ik vind het heerlijk om deel uit te maken van alles wat speels is, een goed verhaal heeft en iets goeds met de wereld deelt”, vertelt Perry aan People. „Nu ik zelf een kind heb, begrijp ik dat het zo belangrijk is om zelf ook te blijven spelen. Dit is een verlengstuk van wie ik ben.”

In augustus werd Perry moeder van dochtertje Daisy. Eind 2019 bezocht de zangeres, toen nog onbewust zwanger, in Japan het Pokémon Café. „Het was geweldig. Het bracht al die prachtige jeugdherinneringen weer naar boven. Sinds ik 17 ben ga ik elk jaar naar Japan en heb altijd echt genoten van alles wat daar is gemaakt.”

Vooral van Pikachu is Perry groot fan. „Ik ben echt gek op dat beestje. Ik weet dat er ook anderen zijn, maar ik vind Pikachu gewoon heel schattig.”