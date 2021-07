Johan Derksen: ’Ik lever mijn paspoort in als Rachel Hazes een reallifesoap krijgt’

Nu het EK erop zit, is de Oranjezomer-karavaan verhuisd van Zeist naar Otterlo, waar Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp vier weken lang vanaf een vakantiepark hun licht laten schijnen op de actualiteiten. En maandagavond was het meteen raak, want wanneer presentator Genee oppert dat Rachel Hazes, waarschijnlijk, een eigen reallifesoap krijgt op SBS6, gaat Johan flink los.

„Wat een bagger”, begint De Snor zijn relaas. „Ik lever mijn paspoort in als dat doorgaat. Dan moeten wij waarschijnlijk later beginnen, want dát gaat voor.” De ’soapkutzooi’, zoals Johan het noemt, met de weduwe van André Hazes, wordt gemaakt door Vincent TV Producties, bekend van onder meer SBS6-kijkcijferhit Chateau Meiland.

’Walgelijk’

„Kijk, die ouwe Hazes had een strot en dat is de grootste volkszanger die we ooit hebben gehad. En zij (Rachel, red.) is niet te benijden, want zij is door twee hysterische ouders min of meer uitgehuwelijkt aan die Hazes. Maar nu, sinds de dood van Hazes, exploiteert ze de rol van ’de rouwende weduwe’. De eeuwig rouwende weduwe. En ze lijdt aan zelfoverschatting. Want ze denkt dat dat hysterische gedrag van haar, met die kinderen, interessant is voor de mensen. Dat is een misvatting. Het is walgelijk.”

Genee zegt de indruk te hebben dat zijn tafelgenoot niet is langs geweest bij een bekende supermarktketen die merchandise verkoopt van de Hazes-clan. „Voor een hoedje, en zo.” Johan: „De ouwe Hazes kon ik wel hebben. Maar die famílie... Die kleine (André Hazes jr.) kan niet zingen, maar die hangt nu ook de zanger uit. Die dochter (Roxeanne, red.) kan ook niet zingen, maar die is ook zangeres. En zíj (Rachel, red.) weet van gekkigheid niet wat ze moet doen om in de publiciteit te komen.”

„Prima ingrediënten voor een reallifesoap”, vindt Genee. „Als er zo veel smakeloze mensen zijn in dit land dat een zender dit gaat uitzenden, dan schaam ik me dood dat ik Nederlander ben”, aldus Johan, die net als Genee en Gijp onder contract staat bij Talpa.