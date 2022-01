Adele biedt ruim 50 miljoen voor huis Sylvester Stallone

Premium Film

Bruce Willis wil ’wraak op het systeem’

Wat is er aan de hand met Bruce Willis, of liever: met zijn carrière? De acteur maakte klassiekers als Die hard, Pulp fiction, 12 monkeys en The sixth sense. Maar de laatste jaren vult hij zijn CV vooral aan met gewelddadig pulpwerk met veelzeggende titels als Hard kill en Out of death.