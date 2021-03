Jan Dulles heeft aandenken overleden dochtertje ontvangen

„Kijk nou toch eens wat een mooi cadeau we hebben gekregen. Het voelde natuurlijk heel vreemd, om een gipsen afdruk te laten maken van het handje en voetje van ons meisje, daags nadat ze was overleden, maar nu we twee maanden later het resultaat in handen hebben zijn we toch blij dat we dit kunstwerkje aan de muur kunnen hangen”, schrijft hij bij een foto van het aandenken. Hij voegt daar aan toe: „Een tastbare herinnering.”

Op 19 december 2020 stortte de wereld van Jan en zijn vriendin Caroline in toen hun drie maanden oude dochter Donna plotseling overleed. Over dit grote verdriet vertelde hij eerder in een interview aan weekblad Privé: „Dit is een trauma dat nooit meer weggaat. Vreselijk, echt vreselijk.”