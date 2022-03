Opnieuw geen Johnny de Mol bij HLF8

Hélène verwachtte maandag nog dat Johnny er dinsdag wel weer zou zijn, maar dat is dus niet het geval. Het programma deelt op sociale media dat zij het programma wederom presenteert.

Wat er met Johnny aan de hand is, is niet bekendgemaakt. Hélène zei maandag nog dat hij in ieder geval niet „katjelam carnaval aan het vieren” was.

Een woordvoerster van Talpa laat desgevraagd weten dat Johnny „gewoon ziek” is. „Zodra hij beter is, zie je hem weer bij HLF8. We hopen natuurlijk dat dat zo snel mogelijk is, maar het is natuurlijk niet te voorspellen of dat morgen, overmorgen of vrijdag is.”