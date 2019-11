Alec Baldwin zet strijd die begon om parkeerplaats voort

De acteur, die in de komische show Saturday Night Live de rol van president Donald Trump vertolkt, zegt dat de man, Wojcieh Cieszkowksi, gelogen zou hebben toen hij beweerde dat Alec Baldwin hem in zijn gezicht stompte.

In zijn aanklacht laat hij optekenen: „Als twee New Yorkers ruzie krijgen over een parkeerplaats, dan wisselen ze normaalgesproken een aantal harde woorden uit, en dan gaan ze door met hun leven. Maar dat is niet wat hier gebeurden. In plaats daarvan kwam Cieszkowski met een verzonnen en onjuist verhaal over de interactie en weigerde hij door te gaan met zijn leven, tenzij Baldwin toegaf aan zijn afpersingseisen.”

’lichtjes geduwd’

Volgens Baldwin zelf zou hij de man alleen maar ’lichtjes geduwd’ hebben. „Ziekenhuisregistraties en videobewakingsbeelden bewijzen dat het een leugen is”, stelt het document. Op basis van de vermeende leugen werd Baldwin vastgehouden en aangeklaagd voor een misdaad die hij naar eigen zeggen niet heeft begaan en die de politie zelf niet heeft gezien. Hij concludeert dan ook: „Maar de schade is al geleden.”

Berichten van vorig jaar vermeldden echter wel dat er ooggetuigen aanwezig waren. Volgens de politie had Baldwin iemand gevraagd om de parkeerplaats in de buurt van zijn woning in Manhattan vrij te houden, maar ging iemand anders er toch staan. Baldwin sloeg de man toen die bij de parkeermeter stond, waarna de politie kwam om de acteur te arresteren.