Dochter voor The Wanted-zanger Tom Parker

Tom postte een foto van zijn pasgeboren dochtertje en liet weten dat ze vorige week zondagochtend is geboren.

Tom en Kelsey trouwden vorig jaar zomer op een boerderij in het graafschaap Surrey. Oud-bandleden Jay McGuinness en Max George waren daarbij aanwezig, maar Siva Kaneswaran en Nathan Sykes lieten het afweten. „Het is wat het is. We konden allemaal met elkaar opschieten in de band, maar ik was beter bevriend met Max en Jay”, zei Tom daar toentertijd over.

The Wanted werd opgericht in 2009. Met hits als Glad You Came en Walks Like Rihanna waren ze in die tijd de grote concurrenten van One Direction. In 2014 stopte de boyband.