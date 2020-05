Jandino Asparaat haalt met Samen één koninkrijk 770.000 euro op

Met de ingezamelde donaties worden voedselpakketten samengesteld en verdeeld over de bevolking. De inwoners hebben het erg moeilijk vanwege de coronacrisis. Hulp is volgens Jandino daarom hard nodig.

In de uitzending waren diverse gasten die een bijdrage leverden. Candy Dulfer veilde privé saxofoonlessen en burgemeester Ahmed Aboutaleb bood ter veiling een lunch aan op het stadhuis van Rotterdam. Verder deden Dirk Kuijt, Jeroen Pauw, Edsilia Rombley en Trijntje Oosterhuis mee aan het programma. Het kabinet was vertegenwoordigd door Raymond Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Churandy Martina en Najib Amhali waren de hele dag in touw geweest om geld en goederen in te zamelen.

Aan het eind van de uitzending maakte Jandino al bekend dat er al zo'n 672.000 euro binnen was gekomen. Omdat mensen nog de hele avond kunnen doneren, groeit het bedrag nog steeds en stond de teller een half uur na de uitzending al op 770.000 euro.

Naar de uitzending keken 521.000 mensen.