Jennifer Aniston ziet Friends-reünie wel zitten

De 50-jarige Jennifer denkt dat ook haar collega’s wel in zijn voor een vervolg op de populaire sitcom. „De meiden zouden het doen en ook de jongens, dat weet ik zeker”, vervolgt de actrice. „Alles kan gebeuren.”

Hoewel Jennifer denkt dat andere Friends-acteurs zin hebben om terug te keren in hun rol, zeiden zij eerder niet te verwachten dat dit ooit zou gebeuren. Courteney Cox liet vorig jaar oktober weten dat ze het geweldig zou vinden, maar dat ze een reünie niet voor zich zag. David Schwimmer was het daarmee eens. „Ik weet niet of ik ons wel wil zien met rollators en looprekjes”, grapte hij eerder.

Al jaren wordt gespeculeerd over een mogelijke reünie van Friends, dat van 1994 tot 2004 liep. David Crane en Marta Kauffman, de bedenkers van de serie, sloten eerder echter al uit dat er een reboot zou komen.