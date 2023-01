Premium Het beste van De Telegraaf

Kan hij de rechter hier straks van overtuigen? ’Thijs Römer wist niet dat ze zo jong waren’

Door Evert Santegoeds Kopieer naar clipboard

Na zijn vrouw neemt nu ook zijn manager afscheid van Thijs Römer. Ⓒ ANP/HH

Eind november al moet Thijs Römer duidelijk zijn geworden dat zijn huwelijk met danseres Igone de Jongh wankelde. De acteur, die zwaar in opspraak is door de onlinezedenzaak waarin hij later dit jaar in Assen voor de rechter zal staan, lijkt met de dag meer teruggeworpen te worden op zichzelf. Het wordt eenzaam, nu zijn succesvolle carrière volledig tot stilstand is gekomen, zijn vrouw hem „met zwaar hart” heeft verlaten en ook sterrenmanager Robin Goudsmit met hem heeft gebroken.