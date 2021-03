Oostenrijkse ’schandaalprins’ in beroep tegen veroordeling

De rechtbank in het Oostenrijkse Wels verklaarde hem schuldig aan het onder invloed aanvallen van agenten en huismeesters. De rechter legde hem ook een alcoholverbod en psychotherapie op. Ook daartegen gaat Von Hannover in beroep.

De 67-jarige prins werd afgelopen zomer gearresteerd in zijn jachthut in het Oostenrijkse Grünau, na een reeks geweldsincidenten. Zo had hij in juli politie-agenten bedreigd met een mes en hen geslagen, waarna hij ’voor zijn eigen veiligheid’ naar een psychiatrische kliniek werd afgevoerd voor onderzoek. Nog geen week later zou hij met een honkbalknuppel naar een politiebureau zijn gegaan en daar twee beambten hebben bedreigd. Daarop werd hij wekenlang door zijn familie verzorgd.

In september was het echter wéér raak. Hij zou zijn buren toen hebben bedreigd een bende op ze af te sturen als ze niet zachter zouden lopen. De prins zou daarbij zelfs een verkeersbord uit de grond gerukt hebben en een raam van een gebouw van een stichting ingeslagen hebben.

De prins, nog altijd de echtgenoot van prinses Caroline van Monaco, staat bekend om zijn agressieve uitbarstingen en is eerder al veroordeeld voor mishandelingen. Hij sloeg een persfotograaf bijna knock-out en moest een schadevergoeding betalen. Tijdens Expo-2000 in Hannover, plaste hij bovendien tegen het Turkse paviljoen, wat een diplomatiek incident veroorzaakte.

Ook met zijn familie heeft de prins hommeles. Vorige maand besloot hij zelfs zijn eigen zoon aan te klagen. Ernst August gaf tussen 2004 en 2007 zijn zoon het sprookjesachtige kasteel Marienburg en andere panden cadeau, maar dat wil hij nu terugdraaien, omdat hij van mening is dat er sprake is van ’grove ondankbaarheid’.