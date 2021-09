Premium Het beste van De Telegraaf

Openingsfilm NFF gebaseerd op ’trillend putdeksel’ uit eigen jeugd Antoinette Beumer persoonlijker dan ooit

Door Marco Weijers

Antoinette Beumer: „Eerst shit uit je verleden oplossen.” Ⓒ Foto Jacqueline de Haas

De 41e editie van het Nederlands Film Festival (NFF) trapt vrijdag af met de vertoning van Mijn vader is een vliegtuig van Antoinette Beumer. Zij verfilmde haar debuutroman uit 2018, geïnspireerd op een jeugd die naar eigen zeggen ’niet normaal’ was. „Mijn vader zat dertig jaar lang in een psychiatrische inrichting. Ook in mijn leven heeft dat sporen nagelaten. Al wilde ik daar eerst niet aan.”