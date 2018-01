Topless Doutzen flink verbrand in Braziliaanse zon

Doutzen, haar man Sunnery James en hun twee kinderen, zoontje Phyllon (6) en dochter Myllena (3) vieren vakantie in het vissersdorpje Caraiva. Voormalig Victoria’s Secret-collega Candice Swanepoel is ook in de buurt. Al een aantal dagen geniet de Friese schone met de hoogzwangere Candice van hagelwitte stranden en... de zon.

Gisteren deelde Swanepoel een foto waarop de billen van haarzelf en Doutzen te zien zijn. Die van Doutzen leken daarop al niet echt bruin meer, maar vooral rood. Nu blijkt dus dat niet alleen haar billen, maar ook de rest van haar lichaam wat teveel zon heeft gehad. Als Doutzen haar bikinihesje uittrekt in de schaduw, komt ze tot de ontdekking dat de zon haar flink heeft toegetakeld. Bekijk hier de foto’s van DailyMail.