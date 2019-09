Margot Robbie bereidt zich met parfum voor op filmrollen

„Voor elk personage dat ik speel kies ik een ander luchtje”, verklapt ze. „Bepaalde geuren kunnen je naar een andere tijd en plaats brengen, of juist een specifiek gevoel creëren. Voordat ik de set op ga, spuit ik parfum op en wordt het voor mij makkelijker om in het karakter te komen. Het is een heel krachtig middel”, aldus de 29-jarige actrice.

Robbie is op dit moment bezig met de opnames van haar nieuwe superheldenfilm Birds of Prey, waarin zij weer de rol van ’bad girl’ Harley Quinn speelt. Die film gaat volgend jaar in première.