Cake Boss spietst hand tijdens het bowlen

De privébaan liep tijdens een potje bowlen met het gezin vast, maar dat gebeurt vaker, zo vertelt een woordvoerder van de banketbakker aan TMZ. Toen Buddy het euvel wilde verhelpen, raakte zijn hand niet alleen klem maar moest hij ook toezien hoe een ijzeren staaf drie keer door zijn hand stak. Buddy werd pas uit zijn lijden verlost nadat zijn zoon een zaag uit de schuur had gehaald om de staaf af te zagen.

De Cake Boss is inmiddels twee keer geopereerd maar moet flink revalideren, vooral omdat hij in zijn werk voornamelijk zijn rechterhand gebruikt. Woensdag deelde Buddy een kiekje vanuit het ziekenhuis waarop te zien is dat zijn arm in een stellage boven zijn bed hangt. „Wat vinden jullie van mijn nieuwe accessoire?”, grapt de banketbakker daarbij.