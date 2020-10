Moeder Famke Louise over #Ikdoenietmeermee: ’Ik vond het logisch’

Begin oktober sloot de 21-jarige zangeres, net als tal van andere BN’ers, zich aan bij de beweging #Ikdoenietmeermee, om zich zo te verzetten tegen de coronamaatregelen. Een actie waardoor ze niet alleen zwaar onder vuur kwam te liggen, maar ook haar relatie ten einde kwam. Famke kwam al snel terug op haar actie en zocht contact met ic-arts Diederik Gommers om zo haar invloed op jongeren op een positieve manier te gebruiken.

„Ik keek met trots”, vertelt de moeder van Famke over het optreden van haar dochter bij Jinek. „Die middag spraken we elkaar uitgebreid over dat ze twijfelde om wel of niet naar Jinek te gaan: veel andere artiesten hadden zich namelijk teruggetrokken. Ik vroeg haar te luisteren naar haar hart en te doen wat ze wilde.”

Wel had Koster had het soms moeilijk met de situatie. „Ik heb in de week rondom die actie slapeloze nachten gehad. Ik wist dat de reacties heftig zouden worden”, vertelt ze. „Tegenwoordig is er geen compassie meer. Mensen zijn er alleen maar op uit anderen aan te pakken. Dat vind ik erg pijnlijk.”