Vierde seizoen van Ozark wordt het laatste

Kijkers worden wel getrakteerd op een extra lange laatste reeks van veertien afleveringen, in plaats van tien. Ook wordt het seizoen in twee helften geknipt. Wanneer het eerste en tweede deel te zien zijn, is nog niet bekendgemaakt.

Het eerste seizoen van Ozark, waarin Jason Bateman en Laura Linney de hoofdrollen spelen, was in 2017 te zien en een jaar later volgde het tweede. De derde reeks is sinds maart te zien op Netflix. De serie werd geprezen door critici en won meerdere Emmy Awards.