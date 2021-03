’Indringer in huis Harry en Meghan’

De man, Nickolas Brooks, werd op kerstavond betrapt toen hij het terrein probeerde te betreden. Toen lieten agenten hem gaan met een waarschuwing. Toen hij het op tweede kerstdag echter opnieuw probeerde werd hij alsnog gearresteerd.

In het veelbesproken interview met Oprah Winfrey vertelde Harry al over de zorgen die hij en zijn vrouw hebben over de beveiliging van hun gezin. Sinds het koppel afstand nam van hun positie als ’senior royals’ binnen het Britse koningshuis moeten ze zelf hun beveiliging regelen.