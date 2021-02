Charlize Theron bevestigt interesse in lesbische reboot Die Hard

Premium Entertainment

Wonderkind van modewereld Victoria Beckham nu zwaar in de problemen

Eens was ze het wonderkind van de modewereld, tegenwoordig zit Victoria Beckham (46) zwaar in de problemen met haar luxelabel. Een nieuwe audit schat dat ze 14 miljoen euro per jaar verlies maakt. Er rijzen ’aanzienlijke twijfels’ of ze deze crisis kan overleven.