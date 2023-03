Zaak tussen Rachel Hazes en oud-zakenpartner blijft voortduren

Hazes heeft de huurovereenkomst tweemaal schriftelijk opgezegd, maar het hof vindt die opzeggingen niet rechtsgeldig. Ook heeft Hazes gevraagd de huurovereenkomst te ontbinden. Er zou volgens Hazes sprake zijn van een huurachterstand van ruim 15 maanden.

Van Beek stelt dat zij over de eerste drie van vijftien maanden de huur "in natura" heeft betaald. Ook zou met Hazes zijn afgesproken dat de huur over de resterende periode zou worden verrekend met een bedrag van 9000 euro, dat Van Beek aan Hazes zou hebben geleend.

Om aan te tonen dat er geen huurachterstand is, wil het hof dat Van Beek aantoont dat is afgesproken om de geleende 9000 euro te verrekenen met de huur. Van Beek moet het hof op 4 april dit jaar laten weten of en welke getuigen zij wil laten horen. Daarna stelt het hof een datum voor een getuigenverhoor vast. Na de getuigenverhoren zal een mondelinge behandeling plaatsvinden. Wanneer dat gebeurt, is nog niet bekend.