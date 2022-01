Premium Het beste van De Telegraaf

’Zo ver ging advocaat om Epsteins banden met Bill Clinton te wissen’

Door Wimke van der Vaart Kopieer naar clipboard

De banden tussen Clinton en Epstein zijn veelbesproken, maar de grote vraag blijft: was de voormalig Amerikaanse president ooit op diens privé-eiland? Ⓒ anp, inzetjes: Getty Images

Al een aantal jaar is het de vraag hoe het zit met Bill Clinton en zijn banden met misbruikmiljardair Jeffrey Epstein. Ja, hij vloog met diens privéjet die de bedenkelijke bijnaam Lolita Express kreeg, volgens vluchtgegevens in elk geval 26 keer. Maar hij had nog nooit een voet op Epsteins privé-eiland gezet met de al even bedenkelijke naam pedo-eiland of orgie-eiland, bezwoer hij zelf. Toch deed Epsteins advocaat de managers van Epsteins landgoed op dit Amerikaanse Maagdeneiland volgens Daily Mail een paar opmerkelijke verzoeken tijdens de presidentscampagne van Clintons vrouw Hillary.