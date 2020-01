’Elton John wist voor de koningin van Megxit ’

Elton, die goede vrienden was met Harrys moeder Diana, zou de steun en toeverlaat van het stel zijn geweest in de afgelopen maanden. De hertog en hertogin van Sussex zouden bijna dagelijks met de zanger hebben gesproken.

„Ze hebben deze beslissing zelf gemaakt, maar hij was iemand bij wie ze steun vonden, iemand die luisterde als ze over hun plannen vertelden”, aldus een anonieme bron van de krant. „Hij zou ze nooit vertellen wat ze moesten doen, maar hij bood wel een luisterend oor.” Een woordvoerder van de muzikant laat desgevraagd aan The Mirror weten: „Elton staat achter het feit dat Harry en Meghan de touwtjes in handen nemen in hun leven.”

Bekijk ook: Crisisoverleg in kleinste kring