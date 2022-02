Geweldsincident heeft mogelijk gevolgen voor show Glennis Grace

„The Harbour Club volgt de zaak omtrent Glennis Grace op de voet. Eventuele consequenties voor de samenwerking zullen doorgevoerd worden aan de hand van verdere informatie”, zo staat in een korte verklaring.

Het management van de zangeres liet vrijdag aan RTL Boulevard weten dat ze haar optredens gewoon wil hervatten nu ze weer vrij is. Na het optreden in The Harbour Club staat in april en mei een clubtour gepland.

Glennis Grace werd zaterdag samen met haar 15-jarige zoon en een derde persoon aangehouden na een vechtpartij in een supermarkt in Amsterdam. De drie worden verdacht van openlijke geweldpleging en mishandeling in vereniging en met voorbedachte rade. De drie werden dinsdagavond weer vrijgelaten.