Ariana Grande lanceert deze maand zesde album

„Ik kan niet wachten om jullie deze maand mijn album te geven”, schrijft Grande in een bericht op Twitter. De titel van het album is vooralsnog onbekend.

In maart vertelde de zangeres nog dat haar fans voorlopig geen nieuw album hoefden te verwachten. Hoewel ze zich geïnspireerd voelde door de rust die de lockdown haar bracht, stond haar hoofd niet naar het uitbrengen van nieuwe muziek.

Haar laatste album, thank u, next, bracht Grande begin 2019 uit. Daarna kwam ze vooral met samenwerkingen met artiesten als Justin Bieber (Stuck with U) en Lady Gaga (Rain on Me). Voorgaande albums waren onder meer Sweetener en Dangerous Woman.