Een historisch en hysterisch proces

Zo speelt Mark Rylance een advocaat en zitten Sacha Baron Cohen en Eddie Redmayne als verdachten in het beklaagdenbankje. Frank Langella steelt echter de show als de volkomen incompetente rechter Julius Hoffman, die in de late jaren 60 dit even historische als hysterische proces leidde.

The trial of the Chicago 7 draait om een politiek gemotiveerde strafzaak, waarin een jonge aanklager (Joseph Gordon-Levitt) van hogerhand onder druk wordt gezet om een stel heel uitlopende demonstranten veroordeeld te krijgen wegens samenzwering en het aanstichten van rellen.

Can you breathe?

Black Panther-voorman Bobby Seale (Yahya Abdul-Mateen II) wordt daar ook aan zijn haren bijgesleept om vervolgens door de rechter genegeerd, monddood en zelfs gekneveld te worden. ’Can you breathe?’ wordt Seale dan gevraagd. De maker wrijft zulke actuele parallellen er wat al te stevig in. Beter was geweest om kijkers hun eigen conclusies te laten trekken. Al blijft Sorkins vlammend politieke film ook nu de moeite waard.

✭✭✭