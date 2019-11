Het nieuwe programma Jan houdt hoop van presentator en nieuwslezer Jan de Hoop is al na één aflevering van de buis gehaald. De quiz, die afgelopen week slechts 173.000 kijkers wist te trekken, is door RTL in direct weer geschrapt. Schrale troost voor Jan de Hoop: hij is lang niet de enige BN’er van wie een nieuw programma razendsnel flopte.