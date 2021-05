Zangeres Lisa Lois zwanger

„Met heel veel liefde en vreugde kunnen wij jullie EINDELIJK vertellen dat wij in november ons eerste kindje verwachten. We zijn nu al helemaal verliefd en kunnen niet wachten tot het zover is”, schrijft de 33-jarige zangeres, die eigenlijk Lisa Hordijk heet, bij een foto waarop ze een aantal echo’s vasthoudt.

Lisa Lois won in 2009 de finale van de talentenjacht X-Factor. Ze bracht tot nu toe twee albums uit, Smoke en Breaking Away. Sinds 2018 is aan het begin van iedere aflevering van Goede tijden, slechte tijden haar versie van de titelsong te horen.