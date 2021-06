Premium Film

Benedict Cumberbatch duikt in Guantanamo Bay

Benedict Cumberbatch is niet alleen als Marvel-held Doctor Strange een wereldverbeteraar. Ook in het echte leven toont hij zich een bevlogen idealist die vecht tegen onrecht. Bijvoorbeeld door het produceren van The Mauritanian, vanaf donderdag in de bios ,,Want ook de zwarte bladzijden uit onze ges...