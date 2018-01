Barbie met spoed naar het ziekenhuis gebracht

Op vrijdagochtend is 112 gebeld en is Barbie naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de melding bij het alarmnummer was er sprake van grote spoed.

Haar ex Michael van der Plas zou inmiddels vanauit Spanje onderweg zijn naar Nederland om haar bij te staan.

Samantha heeft een roerige tijd achter de rug. Zo had ze ruzie met haar manager Jake Hampel en RTL. „Mijn leven is een ravage. Er was maar één ding belangrijk: de kijkcijfers. Ik heb nu voor mezelf gekozen. Het wordt hoog tijd dat de waarheid boven water komt. Ik voelde me net een pop. Ze hebben me jarenlang als een hoer behandeld. Ik zeg wat ik denk.” Ze moet bovendien inmiddels leven van een bijstandsuitkering en ook moet ze haar huis in Scheveningen uit.

Op liefdesgebied gaat het beter met Samantha. Zo heeft ze sinds een aantal weken een nieuwe liefde in haar leven, Jordi uit Leusden. De realityster liet vorige week weten blij te zijn het geluk weer gevonden te hebben.