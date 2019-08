Koningin Sofia neemt kleindochters mee naar The Lion King

Ⓒ EPA

Koningin Sofia heeft donderdag in Palma haar kleinkinderen Leonor en Sofia meegenomen naar de film The Lion King. Het was voor de koningin de tweede keer deze week dat ze naar de bioscoop ging. Eerder had ze Victoria Federica en Irene, dochters van respectievelijk de prinsessen Elena en Cristina, al getrakteerd op een avondje Disneyspektakel.