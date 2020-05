Schattig! Peuter Oscar ’opvolger’ Gordon Ramsay

Ramsay postte een foto van zijn jongste kind op sociale media, waarin de kleine te zien is in een speelgoedkeukentje. „Wie heeft er zin in een kopje thee?”, schreef Gordon bij de schattige foto van zijn peuter. Ramsay junior lijkt niet alleen qua keuken-’skills’ op zijn vader, maar ook qua uiterlijk, volgens volgers die enthousiast reageren op het kiekje van ’mini Gordon’.

Ramsay zit al een aantal maanden met zijn gezin in zelfisolatie in zijn vakantiehuis in het Britse Cornwall. Dat kon een aantal bewoners van het dorp niet waarderen. Zij zochten de media op om hun ongenoegen te uiten. Volgens hen was het ’ronduit asociaal’ dat de sterrenchef met zijn familie vanuit Londen naar Cornwall was afgereisd, omdat hij zo het coronavirus vanuit de stad richting hun dorp kon brengen.