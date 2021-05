Mag prins Philip testament geheimhouden?

Premium Royals

Wie spoelt Harry’s hersenen?

Prins Harry doet weer van zich spreken… EN HOE! In plaats van gas terug te nemen na zijn spraakmakende interview met Meghan en Oprah, gooit hij nog wat olie op het vuur met nieuwe uitspraken over de royals, die bij zijn familie in Londen alleen maar verkeerd kunnen vallen. De prins legt uit waarom h...