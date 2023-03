Prins Harry: voelde me altijd al anders dan rest van mijn familie

„Ik voelde me, zeker in mijn jeugd, altijd al een beetje anders dan de rest van mijn familie”, zei Harry tijdens de besloten livesessie waar Sky News over bericht. „Ik voelde me raar, alsof ik in een soort hokje zat. Ik weet dat mijn moeder zich ook zo voelde, dat lijkt me logisch.”

Harry sprak tijdens de sessie ook over zijn angst om in therapie te gaan. „Een van de dingen waar ik het bangst voor was, was dat ik dingen over mijn moeder zou verliezen. Ik dacht dat als ik in therapie zou gaan, ik alles zou vergeten. Alles wat ik me nog van mijn moeder herinnerde. Maar dat bleek niet het geval, integendeel juist.”

De prins realiseerde zich dat hij niet constant hoefde te proberen te laten zien dat hij Diana miste, maar dat zijn moeder „alleen maar wilde dat hij gelukkig zou zijn.” „Dat was een gigantische last die van mijn schouders viel.”